Осетинский прокурор изнасиловал женщину-коллегу на работе и сел в тюрьму

Бывшего прокурора Северной Осетии Григория Авакяна приговорили к 4,5 года колонии общего режима за изнасилование коллеги. Он заманил женщину к себе в кабинет и напоил, сообщило РИА «Новости» .

Пресса в июле 2024 года публиковала данные о том, что Авакян вечером пригласил к себе в кабинет сотрудницу прокуратуры — заместителя начальника отдела. Там он подсыпал ей некое вещество в напиток, а затем изнасиловал.

Женщина подала в полицию заявление. Авакяна арестовали, его дело отправили в главк Следственного комитета России. Потерпевшую из органов сократили, в прокуратуре она работала 15 лет.

Разбирательства длились около года. В итоге суд признал Авакяна виновным по статье 131 УК РФ — «изнасилование». Прокурор запрашивал пять лет.

Ранее за изнасилование арестовали звезду «Ганнибала» актера Майкла Питта.