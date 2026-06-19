Орудовавшую в Санкт-Петербурге банду отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге арестовали лидера и пятерых участников экстремистского сообщества «Русская национальная армия», которые нападали на прохожих другой национальности и вероисповедания. Трое подозреваемых младше 18 лет, сообщил 78.ru .

Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд. Шестеро подозреваемых пробудут в СИЗО до 9 августа. Лидеру банды предъявили обвинение в создании экстремистского сообщества, остальным фигурантам — в участии в нем.

По версии следствия, они нападали на прохожих. Мишень выбирали по национальному и религиозному признакам.

Всего по уголовному делу задержали семь человек в возрасте от 17 до 25 лет, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу. С апреля по октябрь 2025 года произошло три нападения.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили банду, которая обкрадывала пассажиров такси. Они разжились 191 тысячей рублей и получили до 9,5 года колонии.