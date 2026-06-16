В Петербурге осудили банду таксистов за кражи у клиентов

В Санкт-Петербурге вынесен приговор группе лиц, обвиняемых в воровстве у клиентов такси. Преступники усыпляли пассажиров и забирали их ценные вещи, а также занимались кражами одежды из магазинов. Об этом сообщила Neva.Today .

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, шесть человек обвиняются в том, что они предлагали услуги «трезвого водителя» пьяным мужчинам. Используя включенные на полную мощность отопители в машинах, злоумышленники дожидались, пока пассажиры уснут, после чего обворовывали их. Если жертва просыпалась во время преступления, преступники применяли к ней физическую силу.

Следствием установлено, что таким образом фигуранты дела «заработали» 66 тысяч рублей. Кроме того, они воровали и перепродавали одежду, заработав на этом еще 125 тысяч рублей.

Организатор банды получил 9,5 лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Остальные участники группы приговорены к пяти-семи годам заключения или принудительным работам, а также к значительным штрафам.