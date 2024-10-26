Орловскую стримершу задержали за оскорбление изображения скульптуры «Родина-мать зовет!»

Жительницу Орла, стримершу по прозвищу Голубка, задержали за оскорбление изображения скульптуры «Родина-мать зовет!». В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы. Об этом сообщила пресс-служба СК по Орловской области.

Стримерша вела трансляции в интернете, в ходе которых выполняла задания подписчиков за деньги. Волну возмущения вызвал эфир, в котором Голубка осквернила изображение скульптуры «Родина-мать зовет!». Этот монумент признан особенно ценным объектом культурного наследия народов РФ.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина против девушки возбудили уголовное дело. По месту жительства стримерши провели обыск, в ходе которого изъяли носители информации, назначены судебные экспертизы. Следователи подали в суд ходатайство об аресте подозреваемой.

В августе в России вступили в силу законы о запрете треш-стримов. За распространение жестоких и унижающих человеческое достоинство видео предусмотрены крупные штрафы.