Орловского бизнесмена заподозрили в похищении церковного старца

Mash: бизнесмена из Орла задержали по делу о похищении схиархимандрита Илия

Орловского предпринимателя обвинили в похищении схиархимандрита Илия — духовника Оптиной пустыни и одного из самых почитаемых старцев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, неизвестные вынесли схиархимандрита из храма «Спорительница хлебов», затащили в автомобиль и увезли. В совершении преступления подозревают орловского бизнесмена, который мог похитить старца ради выкупа или из-за личного конфликта.

Полиция задержала мужчину 7 сентября в городе Болхове в Орловской области. Подозреваемого доставили в Москву. По информации Mash, предприниматель был помощником старца и вместе с ним открыл фонд, собирающий деньги на возведение духовного центра «Вятский Посад».

Ранее в похищении людей обвинили трех жителей Ростовской области. По версии следствия, мужчины в 2022 году держали своих жертв в квартире в Ростове-на-Дону и угрожали убийством. Подозреваемым грозит до 15 лет тюремного заключения.