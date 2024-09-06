Три жителя Ростовской области, обвиняемых в похищении людей, предстанут перед судом

В Ростовской области будут судить троих местных жителей, обвиняемых в похищении людей. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчины похитили двух человек еще в 2022 году. Они несколько дней держали своих жертв в квартире и угрожали убийством. Пленники являлись потерпевшими по уголовному делу.

Теперь обвиняемым грозит до 15 лет лет лишения свободы.