Организованный мигрантами нелегальный цех по розливу напитков вскрыли в Красногорске

Бастрыкин контролирует дело о нелегальном цехе розлива напитков в Красногорске

Фото: РИА «Новости»

Нелегальный цех по розливу газированных напитков, организованный мигрантами, вскрыли в Красногорске. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации, сообщила пресс-служба ведомства.

«В августе текущего года жильцы ЖК „Изумрудные холмы“ обнаружили на территории подземного паркинга помещения, где фигуранты нелегально складируют продукцию», — отметили в СК.

ГСУ СК России по Московской области начало процессуальную проверку, главе регионального ведомства Ярославу Яковлеву поручили представить доклад о ее промежуточных результатах.

В Госдуму хотят внести законопроект о выдворении из России всех мигрантов с судимостями. Это касается также снятой и погашенной судимостей.

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