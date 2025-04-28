Организаторов туров по московскому коллектору приговорили к тюремным срокам

Мещанский районный суд признал генерального директора компании по бронированию туров «Спутник» Никиту Дубаса и второго фигуранта по делу о проведении экскурсии в московском коллекторе Александра Кима виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Дубаса приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ким получил 5,5 года тюрьмы.

«Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших», — отметили в пресс-службе.

Опасная экскурсия по коллектору Неглинки состоялась в августе 2023 года. Во время мероприятия погибли восемь человек, в том числе гид. Из-за сильных дождей коллектор затопило, и диггеры утонули.

Родные трех погибших отказались от претензий к организаторам нелегального тура, но мать 15-летней экскурсантки потребовала назначить виновным самое строгое наказание. В прессе появлялись сообщения, что женщине предлагали компенсацию в размере двух миллионов рублей, но та отказалась.