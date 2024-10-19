Завершилось расследование дела о смертельной экскурсии по Неглинке

В Москве завершили расследование уголовного дела о смертельной экскурсии по подземным коллекторам, сообщил источник РЕН ТВ . По его информации, родные троих погибших отказались от претензий к организаторам спуска под землю.

Собеседник издания отметил, что пострадавшие согласились на компенсацию. Однако мама 15-летней девушки, которая тоже погибла во время той экскурсии, отказалась от денег — он просит для организаторов самого строгого наказания. Источник РЕН ТВ уточнил, что женщине предлагали два миллиона рублей.

В августе прошлого года коллектор Неглинки затопило из-за сильных дождей. Там погибли восемь человек — гид и еще семь туристов.