Завершилось расследование дела о смертельной экскурсии по Неглинке

В Москве завершили расследование уголовного дела о смертельной экскурсии по подземным коллекторам, сообщил источник РЕН ТВ. По его информации, родные троих погибших отказались от претензий к организаторам спуска под землю.
Собеседник издания отметил, что пострадавшие согласились на компенсацию. Однако мама 15-летней девушки, которая тоже погибла во время той экскурсии, отказалась от денег — он просит для организаторов самого строгого наказания. Источник РЕН ТВ уточнил, что женщине предлагали два миллиона рублей.
В августе прошлого года коллектор Неглинки затопило из-за сильных дождей. Там погибли восемь человек — гид и еще семь туристов.
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