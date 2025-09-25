Организаторов трудового рабства задержали во Владимире

Владимирский СК завел дело против двух мужчин, удерживавших 18 человек в рабстве

Следователи Владимира задержали двух мужчин, которые с 2022 года удерживали 18 человек из разных регионов России в заброшенном доме и заставляли работать на местном предприятии, забирая у них все деньги. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

В ведомстве заявили, что завели против задержанных уголовные дела о незаконном лишении свободы и присвоении в особо крупном размере.

Криминалисты установили, что фигуранты дела собрали группу из 18 человек, приехавших во Владимир из разных регионов России. В основном это были одинокие люди без друзей и родственников.

Всех участников группы злоумышленники поселили в готовящемся под снос многоквартирном доме на улице Фейгина. Оттуда жильцы уходили на работу на одно из городских предприятий, отдавая всю зарплату своим покровителям.

Подозреваемые покупали жильцам одежду, продукты и вещи первой необходимости. Остальными деньгами они распоряжались по своему усмотрению, присвоив в общей сложности более миллиона рублей.

В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания задержанным меры пресечения. Также ведомство организовало дополнительную проверку для оценки работы ответственных лиц города, допустивших использование дома, который готовится к сносу.

В апреле этого года трех организаторов трудового рабства задержали в Новокузнецке. С 2012 года они держали в гараже восемь человек, которых отправляли на работу сортировщиками мусора. Отказавшихся выходить на смену жестоко избивали.