Организаторов схемы нелегальной миграции задержали в Москве

Полицейские в Москве задержали участников организованной группы, которые продавали фиктивные документы иностранцам для легализации на территории России. Об этом сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.

Криминальным бизнесом с 2019 года занимались работники специализированного магазина и ресторана этнической кухни. Силовики в ходе обыска обнаружили уведомления о прибытии, миграционные карты, штампы, печати, бланки и другие документы.

«На текущий момент участникам группы инкриминируется более 100 эпизодов предоставления незаконных услуг», — уточнила Волк.

Следователи завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Госдума приняла проект о штрафах для мигрантов за отказ от медосвидетельствования.