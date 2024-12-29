Организатора заграничных гей-туров нашли мертвым в московском СИЗО

Директора туристического клуба «Мен тревел» Андрея Котова*, организовывавшего ЛГБТ**-путешествия, обнаружили мертвым ночью в СИЗО «Водник». Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Котов* организовывал путешествия для мужчин, первый гей-тур состоялся в марте. Подозреваемого задержали по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Суд арестовал фигуранта уголовного дела на два месяца. Вину подсудимый не признал.

Информацию о смерти Котова* РИА «Новости» подтвердили в правоохранительных органах. По предварительным данным, правоохранители обнаружили порезы на теле арестованного.

Полиция задержала владельца «Мен тревел» перед новым путешествием, которое он планировал провести в новогодние праздники. Мужчина организовывал туры как по России, так и по другим странам.