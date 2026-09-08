Организатора телеграм-канала с базами данных россиян задержали в Москве

В Москве задержали организатора телеграм-канала, через который злоумышленники нелегально продавали персональные данные. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

За каналом стоял цифровой теневой рынок конфиденциальных сведений. Ресурс давал возможность получать данные из систем операторов связи, банков и госорганов.

Правоохранители вычислили и задержали организатора. Его соучастников, включая дропов, вербовщиков и тех, кто выгружал данные, задержали в 2023–2025 годах.

При обыске у мужчины изъяли телефоны, ноутбуки с уликами, наличные в рублях и валюте, а также криптовалюту. Задержанный сознался в содеянном, дал детальные показания и открыл доступ к своим гаджетам.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по трем статьям: за незаконное получение и разглашение сведений, неправомерный доступ к компьютерной информации и превышение должностных полномочий.

В прошлом году мужчина получил четыре года тюрьмы за разглашение данных абонементов за вознаграждение.