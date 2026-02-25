Организатора смертельной поездки на Байкал для китайских туристов арестовали

Жителя Иркутской области, который организовал для граждан Китая тур на озеро Байкал, заключили под стражу по решению суда до 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«С учетом мнения прокуратуры Ольхонский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 апреля 2026 года», — заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, мужчина проигнорировал установленные в области ограничения на выезд машин на ледовое покрытие и устроил для восьми туристов экскурсию на автомобиле УАЗ, за рулем которого находился еще один местный житель из Ольхонского района.

В связи с гибелью туристов возбудили уголовное дело по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и халатность.

Ранее стало известно, что водитель УАЗ, перевозивший туристов, раньше работал футбольным тренером в местной спортивной школе. Он показал себя как добросовестный и надежный сотрудник.