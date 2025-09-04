Организатора отравления сотрудников ярославского ОПК отправили в психбольницу

Ярославский суд отправил мужчину, который готовился отравить работников оборонного предприятия, в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Подсудимый собирался устроить на военном объекте теракт с помощью опасных химических веществ. В июле суд продлил арест мужчины до 7 сентября, но позже решил перевести его из СИЗО в психбольницу.

Россиянина задержали в январе. По данным ФСБ, он готовился совершить теракт по заданию украинских спецслужб. Преступник планировал залить в воздуховоды автомобилей работников завода химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей вплоть до летального исхода.

Ранее правоохранители задержали 60-летнего москвича, обвиняемого в попытке совершения теракта, хранении взрывчатки и огнестрельного оружия, изготовлении взрывных устройств и побоях. Прокурор попросил суд приговорить фигуранта к 14 годам лишения свободы.