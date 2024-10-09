Организатор теракта в смоленском МВД пострадал при задержании

Неизвестный мужчина пытался пронести взрывное устройство в здание управления МВД по Смоленской области. В ходе задержания он получил травмы, двух сотрудников полиции контузило. Об этом сообщила пресс-служба областного главка ФСБ.
Против задержанного со взрывчаткой завели уголовное дело за попытку совершения теракта.
«Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что пострадавших силовиков доставили в больницу. На место происшествия прибыли взрывотехники.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, найденное в припаркованной иномарке около здания управления МВД в Смоленске.
Авторы подчеркнули, что водитель транспортного средства перед уходом накрыл его тентом. Когда его сняли, то внутри нашли бомбу, которую саперы подорвали прямо на капоте.
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