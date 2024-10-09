Сегодня 16:29 Организатор теракта в смоленском МВД пострадал при задержании ФСБ заявила о предотвращении теракта в здании УМВД по Смоленской области 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

МВД РФ

ФСБ

Неизвестный мужчина пытался пронести взрывное устройство в здание управления МВД по Смоленской области. В ходе задержания он получил травмы, двух сотрудников полиции контузило. Об этом сообщила пресс-служба областного главка ФСБ.

Против задержанного со взрывчаткой завели уголовное дело за попытку совершения теракта.

«Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что пострадавших силовиков доставили в больницу. На место происшествия прибыли взрывотехники.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, найденное в припаркованной иномарке около здания управления МВД в Смоленске. Авторы подчеркнули, что водитель транспортного средства перед уходом накрыл его тентом. Когда его сняли, то внутри нашли бомбу, которую саперы подорвали прямо на капоте.