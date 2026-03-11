ОПГ в Ростове-на-Дону сбывала наркотики через две аптеки

Полиция изъяла около 35 кг наркотиков и задержала 6 человек в Ростове-на-Дону

Сотрудники ГУНК МВД России вместе с коллегами из Ростовской области изъяли из теневого оборота около 35 килограммов наркотиков. В результате операции задержали шесть подозреваемых, входивших в состав организованной преступной группы, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк .

«По предварительным данным, злоумышленники сбывали криминальный товар через две подконтрольные аптеки в Ростове-на-Дону. В нелегальный бизнес были вовлечены как руководители, так и сотрудники фармацевтических организаций», — сказала она.

В аптеках и по адресам проживания подозреваемых нашли лекарства, содержащие сильнодействующие вещества. Разрешительных документов на препараты у злоумышленников не было.

Помимо этого, при обыске у одного из задержанных обнаружили около 200 рецептурных бланков с печатями медучреждений, а у другого изъяли деньги в рублях и иностранной валюте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемых обвинили в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Им избрали меры пресечения в виде домашнего ареста, заключения под стражу и запрета на определенные действия.

