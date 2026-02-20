Жителя Пензы задержали с крупной партией наркотиков

Правоохранительные органы Пензенской области пресекли деятельность 26-летнего мужчины, подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Об этом ИА «ПензаПресс» сообющили в пресс-службе регионального УМВД России.

В ходе обыска силовики обнаружили крупные партии запрещенных препаратов общей массой около 725 грамм, средства фасовки и упаковки. Изъятые вещества направили на экспертизу.

Следствие установило, что обвиняемый занимался закладками психотропных средств на территории региона. Мужчине предъявили обвинение по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения.