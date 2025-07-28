Опекунше Далера Бобиева дали 24 года колонии

Опекуншу Веронику Наумову признали виновной в убийстве шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Свердловский областной суд приговор ее к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок два года.

Соучастника преступления, Даниила Егольникова, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Трагедия на Урале развернулась летом 2023 года. Тогда Далер Бобиев потерялся, началась масштабная поисковая операция. Сначала его опекунша сообщила, что мальчик сбежал из дома, но потом его тело нашли в сумке, лежащей в гараже в Чкаловском районе города, в трех минутах ходьбы от дома.

На допросе Наумова созналась, что скрыла смерть ребенка. Мальчик скончался за несколько месяцев до начала поисков.