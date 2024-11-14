«Он говорит абсолютную ложь». На Ставрополье оправдали обвиняемого в убийстве полицейского

В августе 2022 года Бойченко приехал с женой и маленькой дочерью к родителям в станицу Староизобильная. Однажды вечером друзья позвали его как полицейского помочь, потому что группа хулиганов избивала школьника, рассказала Кристина. Бойченко вмешался, но один из хулиганов дважды ударил его. Сергей упал, ударился головой и через неделю умер в больнице, не приходя в сознание, отметила собеседница 360.ru.

По ее словам, подсудимый не признал себя виновным и не извинился ни перед ней, ни перед другими членами семьи убитого.

«Он считает, что его били в этот день. То есть он говорит абсолютную ложь на каждом судебном заседании. Он говорит, что его били и избивали. То есть все восемь-десять свидетелей говорят одно, он говорит абсолютно другое», — заявила Кристина.

Она добавила, что будет обжаловать приговор.

Ранее в Екатеринбурге присяжные оправдали супругов, которых обвиняли в убийстве родственника и его соседа.