«Он был замечательным отцом». Соседи рассказали о паре, которую нашли мертвыми в Москве

СК: в Москве мужчина убил сожительницу и покончил с собой

Столичное управление Следственного комитета раскрыло предварительные обстоятельства гибели пары, найденной мертвой в квартире на улице Богородский Вал. По данным ведомства, женщина погибла от ножевых ранений, которые мог нанести ее сожитель. После этого мужчина покончил с собой. Уголовное дело продолжают расследовать.

360.ru получил кадры с места происшествия. На записи видно, как в подъезде работают сотрудники полиции и Следкома, а возле дома стоит специализированный автомобиль следственных органов. Следователи и криминалисты проводят осмотр квартиры и подъезда, фиксируя обстоятельства произошедшего.

Журналисты 360.ru пообщались с соседями погибших. Жители дома рассказали, что были знакомы с парой лишь как с соседями — близко не общались, но характеризовали их как спокойных и доброжелательных людей. Одна из жительниц отметила, что семья жила в доме более 20 лет. Она вспоминала, что хорошо помнит, как рос сын мужчины.

«Он был замечательным отцом — по крайней мере, то, что я видела», — рассказала женщина.

Жильцы подчеркнули, что не знают никаких подробностей о личных отношениях погибших и никогда не слышали от них конфликтов.

В московской квартире были обнаружены тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и продолжает устанавливать детали произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура Восточного административного округа Москвы.