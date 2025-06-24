Омбудсмен рассказала о семье мальчика, которому сломали позвоночник в Шереметьеве

Семья двухлетнего мальчика, которому наркоман сломал позвоночник в аэропорту Шереметьево, возвращалась в Россию из Ирана. Об этом в своем Telegram-канале заявила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

По ее словам, родители пострадавшего гостили вместе с ним у родственников. Когда разгорелся конфликт между Ираном и Израилем, семья вернулась в Россию через Кабул. Наркоман, который набросился на ребенка, летел с ними в одном самолете.

«Все произошло так быстро, что никто не успел среагировать. Папа лишь подхватил сына на руки», — отметила Мишонова.

Омбудсмен выразила надежду, что мальчик поправится.

В беседе с RT мать ребенка Хаджизада Сахар рассказала, что вся семья имеет российское гражданство. Она добавила, что врачи оценили состояние ребенка как тяжелое.

В Детском клиническом центре имени Рошаля мальчика ввели в медикаментозный сон. Серьезных повреждений мозга у него не обнаружили.