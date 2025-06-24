Омбудсмен рассказала о семье мальчика, которому сломали позвоночник в Шереметьеве
Омбудсмен Мишонова: семья пострадавшего в Шереметьеве ребенка летела из Ирана
Семья двухлетнего мальчика, которому наркоман сломал позвоночник в аэропорту Шереметьево, возвращалась в Россию из Ирана. Об этом в своем Telegram-канале заявила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
По ее словам, родители пострадавшего гостили вместе с ним у родственников. Когда разгорелся конфликт между Ираном и Израилем, семья вернулась в Россию через Кабул. Наркоман, который набросился на ребенка, летел с ними в одном самолете.
«Все произошло так быстро, что никто не успел среагировать. Папа лишь подхватил сына на руки», — отметила Мишонова.
Омбудсмен выразила надежду, что мальчик поправится.
В беседе с RT мать ребенка Хаджизада Сахар рассказала, что вся семья имеет российское гражданство. Она добавила, что врачи оценили состояние ребенка как тяжелое.
В Детском клиническом центре имени Рошаля мальчика ввели в медикаментозный сон. Серьезных повреждений мозга у него не обнаружили.