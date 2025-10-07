Около 700 компаний втянули в преступную схему бывшего владельца «Югры»

В преступную схему бывшего владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина втянули около 700 компаний. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В материалах дела говорится, что сложность расследования уголовного дела обусловлена необходимостью исследования финансовой деятельности как минимум 700 коммерческих организаций за несколько лет.

Следователи проанализируют кадровую, банковскую и бухгалтерскую документацию, а также движение средств по счетам, отметил источник агентства. Оперативные мероприятия проходят в ряде регионов, к делу привлекают специалистов в области компьютерной техники и бухгалтерского учета.

Хотину в рамках нового дела предъявили обвинение по статьям «Создание преступного сообщества» и «Мошенничество в особо крупном размере».

На данный момент экс-владелец «Югры» отбывает тюремный срок по делу о растрате. Правоохранители выяснили, что он оформлял фиктивные кредиты на себя и подельников в собственном банке и не возвращал средства.