Огромное поле каннабиса размером с 4 футбольных стадиона нашли в Приморье

Незаконную плантацию конопли обнаружили возле села Хороль в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

Журналисты сообщили, что размер нелегальных посадок сопоставим с площадью четырех футбольных полей. Охраной и уходом за плантацией занимались специально нанятые люди.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали всех, кто находился на территории. Они дали признательные показания.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители намерены задержать организатора нелегальной плантации.

Ранее организатора и двух участниц наркогруппировки задержали в Уфе. Курьерами оказались две многодетные матери.