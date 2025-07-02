Многодетных матерей уличили в торговле наркотиками в Уфе

Организатора и двух участниц наркогруппировки задержали в Уфе. Курьерами запрещенных веществ оказались две многодетные матери. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
По информации полицейских, 28-летний мужчина в доме своей матери организовал плантацию по выращиванию конопли. В ходе обыска силовики изъяли порядка 100 кустов конопли, а также пять килограммов уже готовой к сбыту марихуаны и оборудование для производства наркотиков.
Стражи порядка возбудили уголовное дело. Всем троим фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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