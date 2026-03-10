Ограбившего дома под Калугой грабителя задержали в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в серии краж из частных домов в Калужской области. Общий ущерб превысил семь миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

С октября по ноябрь 2025 года мужчина подыскивал дома в деревнях Новоскаковское, Дворцы и селе Льва-Толстого Дзержинского района. Он выбирал ночное время, когда хозяев не было, подъезжал на автомобиле и проникал внутрь, отжимая окна и двери инструментом.

Добычей злоумышленника стали два сейфа и несколько шкатулок с деньгами, в том числе в иностранной валютой, драгоценности, бытовая техника и одежда. Металлические ящики он разламывал в лесополосе и забирал содержимое.

В ходе обыска в поселке Поварово Московской области полицейские изъяли часть похищенного. Правоохранители установили причастность фигуранта к 11 эпизодам.

Ранее он уже был судим за имущественные преступления. Возбуждены уголовные дела по статье о краже, подозреваемый арестован.

Несколько дней назад в Иркутске задержали мужчину, обокравшего церковь. Злоумышленник похитил украшения с иконы Николая Чудотворца и оставленные верующими пожертвования.