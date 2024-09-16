Офицеров Популовского и Зорина заподозрили в получении крупной взятки

В отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина возбудили уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и еще одна организация заключили контракты по гособоронзаказу на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны. Общая сумма составила более 1,2 миллиарда рублей.

«Представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий <…> в обмен на получение взятки», — указали в ведомстве.

С 2021 по 2024 год Популовский и Зорин получили более чем 11 миллионов рублей в качестве взятки. Деньги им передавали за то, что они без лишних проблем принимали у предприятий продукцию и работы по госконтрактам. Они уже признали свою вину.

Следователи проверяют причастность Популовского и Зорина к другим преступлениям, в том числе связанным с хищением денег для нужд гособоронзаказа.