Офицера Росгвардии нашли мертвым в Челябинской области

В закрытом административно-территориальном образовании Озерск Челябинской области нашли тело старшего лейтенанта Росгвардии. Об этом сообщило URA.RU.
«Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Семье погибшего будут оказаны все меры социальной поддержки», — прокомментировали случившееся в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.
По предварительной информации, не исключают, что сотрудник силового ведомства мог покончить с собой. Следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства смерти росгвардейца.
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