Офицера Росгвардии нашли мертвым в Челябинской области

В закрытом административно-территориальном образовании Озерск Челябинской области нашли тело старшего лейтенанта Росгвардии. Об этом сообщило URA.RU .

«Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Семье погибшего будут оказаны все меры социальной поддержки», — прокомментировали случившееся в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.

По предварительной информации, не исключают, что сотрудник силового ведомства мог покончить с собой. Следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства смерти росгвардейца.

В марте бывшего прокурора США Джессику Абер нашли мертвой в своей квартире.