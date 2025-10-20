Одного из участников нападения на росгвардейца задержали в Москве

Фото: В День России на Тверской Прошел несанкционированный Митинг оппозиции / Медиасток.рф

Мужчина несколько раз ударил росгвардейца ножом в Новой Москве. Злоумышленника задержали, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования остановили подозрительных прохожих. Один из них вместо документов выхватил из кармана нож и напал на росгвардейца.

Мужчина сбежал, правоохранителя доставили в больницу.

По данным столичного Следственного комитета, нападение на росгвардейца произошло в Краснопахорском районе Новой Москвы.

Следователи уже установили личность злоумышленника и возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, который устроил стрельбу в Талдоме.