Одного из участников нападения на росгвардейца задержали в Москве
Мужчина несколько раз ударил росгвардейца ножом в Новой Москве. Злоумышленника задержали, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ Росгвардии.
По данным ведомства, сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования остановили подозрительных прохожих. Один из них вместо документов выхватил из кармана нож и напал на росгвардейца.
Мужчина сбежал, правоохранителя доставили в больницу.
По данным столичного Следственного комитета, нападение на росгвардейца произошло в Краснопахорском районе Новой Москвы.
Следователи уже установили личность злоумышленника и возбудили уголовное дело.
