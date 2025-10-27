Одним из фигурантов дела о похищении Мостового в Петербурге стал житель Зарайска
Правоохранители задержали еще одного подозреваемого по резонансному делу о похищении людей в Санкт-Петербурге с целью вымогательства. Об этом заявила официальный представитель Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В числе жертв были футболист «Зенита» Андрей Мостовой и зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова Сергей Селегень. По словам представителя МВД, фигурантом уголовного дела оказался 27-летний житель Подмосковья. Его задержали по месту жительства в Зарайске.
«В настоящее время он передан в следственные органы», — уточнила Волк.
На Мостового напали ночь на 24 октября рядом с его домом на Вязовой улице. Несколько злоумышленников попытались его похитить: они схватили спортсмена и затолкали его в машину. Футболисту удалось вырваться благодаря вмешательству хоккеиста Александру Гракуну.
На следующую ночь преступники похитили у магазина на Крестовском острове Сергея Селегеня — зятя бывшего спикера Законодательного собрания Петербурга и депутата Госдумы Вячеслава Макарова.