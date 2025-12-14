Одна из трех сбитых в Калининграде студенток попала в реанимацию

Одна из трех студенток, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде, попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Минздрава региона.

ДТП произошло 12 декабря в 23:08 по местному времени, неустановленный водитель Volkswagen Jetta на регулируемом пешеходном переходе на красный сигнал светофора сбил трех студенток, переходивших дорогу. Автомобилист скрылся с места происшествия.

«Одна пострадавшая в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Областной клинической больницы. Две другие осмотрены в БСМП и отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в Минздраве.

Полицейские объявили в розыск водителя, совершившего наезд. Следователи возбудили уголовное дело.

