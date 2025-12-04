В Ярославле мужчина погиб после того, как его сбили сразу три машины

Жителя Ярославля во время ДТП сбили три машины подряд. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Ярославской области.

По предварительным данным, на Промышленной улице водитель Volkswagen Tiguan — мужчина 1986 года рождения — наехал на пешехода 1964 года рождения, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.

«В результате чего пешехода отбросило на автомобиль Honda CR-V, движущийся во встречном направлении, под управлением мужчины 1990 года рождения. <...> На лежащего на проезжей части пешехода произвел наезд автомобиль KIA Sportage под управлением мужчины 1979 года рождения», — заявили в ведомстве.

От полученных травм пострадавший скончался. На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

