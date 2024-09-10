Одного из участников массовой драки в Афипском отправили в СИЗО

Суд арестовал участника массовой драки в Афипском на два месяца

Полицейские разыскали одного из участников массовой драки возле дома культуры в поселке Афипском. Северский районный суд заключил мужчину под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фигурантом уголовного дела, возбужденного по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное группой лиц», стал уроженец Чечни. Судья удовлетворил ходатайство следователя и арестовал его на два месяца.

Драка произошла 7 сентября. По версии следствия, подозреваемый и другие люди «на почве возникших разногласий» затеяли драку возле Афипского дома культуры. Они били оппонентов руками и ногами.

В драке участвовали около 40 человек, из них 12 задержали, сообщили «Известия». По одной из версий, двое парней не поделили девушку и позвали на помощь своих друзей. Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался этим делом и потребовал доклад о ходе расследования.