Один из самых разыскиваемых российских преступников сбежал на Украину

Глава орудовавшей с 2000-х годов брянской ОПГ Николай Емельянов сбежал на Украину, чтобы скрыться от правосудия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Лидер группировки являлся организатором более 60 убийств и был одним из самых разыскиваемых преступников страны. По данным канала, сейчас он может скрываться в одной из европейских стран.

ОПГ, которой он руководил, занималась заказными убийствами криминальных авторитетов. Емельянов сам выбирал цели и давал задания киллерам.

Одного из исполнителей убийств правоохранители задержали в 2009 году. Преступник согласился сотрудничать со следствием и назвал имена сообщников. Когда Емельянов узнал о задержании одного из членов банды, он сбежал на Украину.

Ранее Таиланд депортировал в Россию преступника, объявленного в международный розыск. Следствие установило, что мужчина вместе с братом состоял в ОПГ в Приморском крае и занимался вымогательством.