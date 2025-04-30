Брата главаря ОПГ депортировали в Россию из Таиланда

Объявленного в международный розыск брата лидера преступной группировки из Приморского края Александру Вербу депортировали из Таиланда в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По данным следствия, в марте 2013 года в городе Арсеньев Приморского края группа преступников во главе с братом арестованного Владиславом Вербой занималась вымогательством. Они требовали у местного предпринимателя шесть миллионов рублей, угрожая расправой.

Когда бизнесмен смог собрать только два миллиона, злоумышленники силой забрали у него четыре транспортных средства: внедорожник Toyota Land Cruiser 200, грузовик КамАЗ-4310 и два трактора.

После раскрытия преступления организатора группы задержали, а его брат Александр сумел скрыться за границей. В марте 2025 года Арсеньевский городской суд вынес приговор Владиславу Вербе, назначив ему 15 лет лишения свободы с дополнительным штрафом в 900 тысяч рублей.

В апреле 2025 года правоохранительные органы получили информацию, что Александра Вербу задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства. Благодаря оперативной работе Генеральной прокуратуры России и тесному взаимодействию с таиландскими коллегами, удалось добиться его депортации.

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, это стало возможным благодаря слаженной работе российских правоохранительных органов и их зарубежных партнеров. Теперь Вербе предстоит предстать перед российским судом по обвинению в вымогательстве в составе организованной группы.

Ранее правоохранители задержали обвиняемых в похищении человека и вымогательстве у него денег на юго-востоке Москвы.