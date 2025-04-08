Неадекват пытался зарезать полицейских на посту ДПС в Чечне

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников ППС в городе Ачхой-Мартан и успел ранить несколько человек. Ответным огнем преступника ликвидировали, сообщили в пресс-службе СКР по Чечне.
По факту случившегося возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В ведомстве уточнили, что атака произошла накануне около девяти часов вечера. Полицейские находились на посту ДПС.
«В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован», — подчеркнули в пресс-службе.
Сейчас следователи продолжают осмотр места преступления. Расследование продолжается.
Выставка иллюстраций к мещерским сказам пройдет в Воскресенске
МТС отменит роуминг в Крыму
Первое в России производство особых медицинских кабелей запустили в Москве
Фехтовальщица из Воскресенска победила на всероссийском турнире
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 апреля
Конкурс «А ну-ка, девушки!» прошел в лицее в Павловском Посаде
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте