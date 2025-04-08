Неадекват пытался зарезать полицейских на посту ДПС в Чечне

СК: несколько полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Ачхой-Мартане

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников ППС в городе Ачхой-Мартан и успел ранить несколько человек. Ответным огнем преступника ликвидировали, сообщили в пресс-службе СКР по Чечне .

По факту случившегося возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ведомстве уточнили, что атака произошла накануне около девяти часов вечера. Полицейские находились на посту ДПС.

«В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован», — подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас следователи продолжают осмотр места преступления. Расследование продолжается.