Один из исполнителей теракта в «Крокусе» планировал остаться жить на Украине

Муродали Раджабализода, участник теракта в «Крокус сити холле», намеревался остаться жить на Украине. Его показания оказались в распоряжении РИА «Новости» .

«После прибытия на территорию Республики Украина я планировал остаться на её территории», — сказал он.

На дополнительном допросе он ответил на аналогичный вопрос, используя иную формулировку.

«Мы планировали действовать исходя из указаний „Сайфулло“, а так, конечно же, какое-то время мы хотели там оставаться, на Украине», — указано в показаниях.

Ранее исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» подтвердили, что за преступлением стояла Украина. Они добавили, что их самих фактически обманули. Один из обвиняемых утверждает, что террористы выполняли задание украинской организации.