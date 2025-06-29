Один из исполнителей теракта в «Крокусе» планировал остаться жить на Украине

Фото: РИА «Новости»

Муродали Раджабализода, участник теракта в «Крокус сити холле», намеревался остаться жить на Украине. Его показания оказались в распоряжении РИА «Новости».

«После прибытия на территорию Республики Украина я планировал остаться на её территории», — сказал он.

На дополнительном допросе он ответил на аналогичный вопрос, используя иную формулировку.

«Мы планировали действовать исходя из указаний „Сайфулло“, а так, конечно же, какое-то время мы хотели там оставаться, на Украине», — указано в показаниях.

Ранее исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» подтвердили, что за преступлением стояла Украина. Они добавили, что их самих фактически обманули. Один из обвиняемых утверждает, что террористы выполняли задание украинской организации.

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