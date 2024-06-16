Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о ЧП в ростовском СИЗО

Фото: РИА «Новости»

Глава Следственного комитета России взял на контроль расследование дела о захвате заложников в ростовском СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Руководителю местного управления Следственного комитета поручили представить доклад о первоначальных результатах расследования.

После захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело. Кадры у здания СИЗО после освобождения заложников опубликовали «Известия».

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте