Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о ЧП в ростовском СИЗО
Глава Следственного комитета России взял на контроль расследование дела о захвате заложников в ростовском СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Руководителю местного управления Следственного комитета поручили представить доклад о первоначальных результатах расследования.
После захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело. Кадры у здания СИЗО после освобождения заложников опубликовали «Известия».
Начались плановые учения Тихоокеанского флота
Просчет Зеленского в Швейцарии раскрыли на Западе
Сотрудника военкомата избили во Львовской области
Сотрудница McDonald’s открыла стрельбу по людям в США
«Посадил бы в клетку». Украинский шеф-повар раскрыл маниакальное желание
Россиянам рассказали, какую пенсию ждать при средней зарплате
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте