Очень уравновешенный человек. Кого заподозрили в убийстве главы Завьяловского района Алтая

В убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко заподозрили его бывшего подчиненного. Какой человек — предполагаемый убийца, рассказал 360.ru знакомый с ним лично бывший зампредседателя правительства региона Андрей Щукин.

«Очень спокойный, уравновешенный человек. И сын такой же. Очень спортивная, аскетичная семья, скромные все», — заявил он.

Щукин добавил, что не был знаком с Онищенко и не знает, что могло послужить причиной конфликта. По его мнению, ранение слишком тяжелое и подозреваемый не выживет.

По данным Следственного комитета, причиной конфликта двух мужчин могло стать то, что Онищенко уволил подозреваемого с должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Стрелок сначала убил обидчика, потом попытался покончить с собой, но выжил и был госпитализирован.