Обыски по делу генерал-лейтенанта Кузнецова прошли в Москве и Краснодаре | 360°

15 мая 2024, 05:10
Обыски по делу генерал-лейтенанта Кузнецова прошли в Москве и Краснодаре
ТАСС: силовики провели обыски в Москве и Краснодаре по делу Кузнецова
Силовики провели обыски по нескольким адресам, связанным с фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», — сообщил источник агентства.
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Согласно его информации, обыски проходили в Москве и Краснодарском крае.
Начальника главного управления кадров Минобороны России обвинили в получении взятки в виде недвижимости — коттеджа на Кубани. Сумма взятки — 30,5 миллиона рублей.
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