Обыски начались в Центре временного содержания иностранцев в Сахарове

Следователи начали обыски в Центре временного содержания иностранцев в Сахарове

Фото: РИА «Новости»

В Центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово начались обыски. Об этом РИА «Новости» сообщили в Главном следственном управлении СК Москвы.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве.

Информацию о проведении обысков в беседе с «Известиями» подтвердил старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета.

В конце августа подмосковный СК сообщил об аресте трех бизнесменов по делу о мошенничестве. Предприниматели получали деньги из регионального бюджета в рамках программы по развитию экотуризма. Один из бизнесменов заключил ложные договоры подряда с двумя коммерсантами, которые знали о его преступных намерениях. Заговорщики забрали деньги себе, не выполнив работы.

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