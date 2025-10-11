Обвинямые в подготовке покушения на Симоньян признали вину в хулиганстве

Фигуранты уголовного дела о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян частично признали вину. Об этом РИА «Новости» сообщил один из участников процесса.

«Некоторые обвиняемые признали вину частично — в хулиганстве», — сказал собеседник агентства.

В участии в террористическом сообществе и по другим статьям фигуранты отказались признавать вину. Их также обвиняют в разбое, публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти или вражды.

Покушение на Симоньян и Ксению Собчак летом 2023 года предотвратили сотрудник ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом. Преступление готовили украинские спецслужбы.

В Москве и Рязанской области задержали подозреваемых, которые вели разведку по адресам потенциальных жертв.

Ранее стало известно, что среди фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак появился подросток. На момент задержания он учился в восьмом классе.