Обвиняемым по делу о гибели экс-главы ВФЛА Балахничева стал его сын

Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, предъявили подмосковные следователи сыну погибшего экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель подмосковного СК Ольга Врадий.

Она подчеркнула, что сын бывшего спортивного деятеля проходит обвиняемым по делу об убийстве отца.

«Ему предъявлено обвинение, мужчина арестован», — сказала Врадий.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что взяли под контроль расследование о причинении смертельных телесных повреждений 76-летнему мужчине.

В ведомстве уточнили, что погибший скончался от ножевого ранения в бедро, которое ему нанес пьяный сын в ходе конфликта в частном доме деревни Новая Купавна Богородского городского округа.

Официально о смерти бывшего руководителя Валентина Балахничева ВФЛА объявила еще 2 февраля. Заслуженный мастер спорта руководил организацией с 1991 по 2015 годы.

В начале февраля кемеровские следователи задержали местного жителя по подозрению в убийстве тяжелобольного отца. По данным криминалистов, злоумышленник напал на лежачего родственника после обильного употребления алкоголя. В ходе допроса задержанный заявил, что не справился с уходом за больным отцом и решил от него избавиться.