Пьяный житель Новокузнецка зарезал больного отца

В Новокузнецке произошло тяжкое преступление: по сообщению пресс-службы Следственного комитета по Кузбассу, 36-летний местный житель подозревается в убийстве своего отца, написал сайт «Сибдепо» .

Трагедия случилась 3 февраля в доме на улице Суданской. По предварительным данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с уходом за больным отцом и напал на него.

Совместная группа СК и МВД оперативно задержала подозреваемого, после чего суд отправил его в следственный изолятор. Следователи изъяли нож, опросили свидетелей и назначили все необходимые экспертизы. Сбор доказательств по уголовному делу продолжается.