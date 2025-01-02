Обвиняемый во взятке замглавы Военно-медицинской академии пытался скрыть имущество

Обвиняемый во взятке в особо крупном размере заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павел Вешкин хотел скрыть от следователей имущество. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Вешкин пытался избежать ареста имущества, который могут наложить в рамках расследования уголовного дела. Однако обмануть следствие у него не получилось.

Замглавы Военно-медицинской академии арестовали в январе 2024 года. В правоохранительных органах полагают, что при участии обвиняемого во время пандемии были расхищены десятки миллионов рублей. Средства выделяли на закупку аппаратов ИВЛ и другой медицинской техники. Вешкин получил взятку в особо крупном размере от представителей ООО «СЛ Фарма».

Ранее замдиректора Роскосмоса по вооружению Олега Фролова обвинили в коррупции. С декабря 2023 года он находится под арестом.