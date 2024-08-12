Обвиняемый в получении взятки бывший замглавы Белгородской области записался на СВО

Экс-замглавы Белгородской области Полежаев на суде сообщил, что записался на СВО

Фото: РИА «Новости»

Проходящий по делу о получении крупной взятки бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев в последнем слове на судебном заседании признал свою вину и заявил, что подписал контракт с Минобороны. Об этом сообщило РИА «Новости».

По версии следствия, Полежаев в период с 2022 по 2023 год за содействие в заключении областным Фондом содействия реформированию ЖКХ с одной из компаний договоров на капитальный ремонт домов в Белгороде получил автомобили Porsche Panamera и Land Rover Defender стоимостью свыше 18 миллионов рублей.

На имущество Полежаева наложили арест, его задержали в июле 2023 года. В своем последнем слове на заседании в Октябрьском районом суде 12 августа он заявил о признании вины.

«Не боюсь понести за это ответственность и отдать свою жизнь за близких и страну. Заключил контракт с Минобороны с 6 августа. Эти обстоятельства имеют значение для вынесения решения по этому делу, поскольку являются юридически значимыми», — сказал он.

Ранее стало известно, что осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова Темирлан Эскерханов отправился в зону СВО.

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