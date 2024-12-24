Обвиняемый в покушении на жительницу Сочи заявил, что не планировал ее убивать

Обвиняемый в покушении на бывшую возлюбленную в Сочи заявил, что не отрицает вину, но не планировал ее убивать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«Какое убийство? Эта женщина живая!» — заявил мужчина на заседании.
По данным следствия, 20 декабря он пришел к бывшей возлюбленной и начал избивать ее кулаками и ключом от автомобиля. Женщина в результате нападения потеряла глаз. Рассмотрев материалы дела, суд арестовал обвиняемого на два месяца.
В ноябре в Ростове-на-Дону двое ранее судимых мужчин не поделили женщину. В приступе ревности один из них приехал к сопернику с травматическим пистолетом и выстрелил, после чего попытался сбежать, выбросив оружие в реку. В результате пострадавший лишился глаза, а ревнивец отправился обратно в колонию по новому приговору суда.
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