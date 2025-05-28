Россиянам рассказали о новых схемах обмана сдавших ЕГЭ школьников

Мошенники могут сделать поддельные сайты, на которых можно якобы посмотреть результаты Единого государственного экзамена. Об этом заявили эксперты Angara Security в беседе с РИА «Новости» .

«Эксперты Angara SOC предупреждают о возможном появлении новых схем — например фейковых сайтов для „проверки результатов ЕГЭ“», — заявили в компании.

Собеседники журналистов напомнили, что настоящие результаты появятся в установленные сроки на официальных ресурсах, таких как checkege.rustest.ru или портале «Госуслуги».

Руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова заявила, что мошенники хотят обмануть не только школьников, но и их родителей. Взрослые тоже в стрессе, поэтому критическое восприятие снижается. Такие люди уязвимы перед психологическим воздействием аферистов.

Как отметила газета «Известия», мошенники в преддверии ЕГЭ могли предлагать детям купить «готовые варианты» экзаменационных билетов. Цены на такие услуги могли доходить до десятков тысяч рублей.

Ранее психолог учебного центра НИКИ детства Евгений Лысков рассказал, как справиться со стрессом во время ЕГЭ. По его словам, перед экзаменами нервной системе нужно дать время для восстановления.