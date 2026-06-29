Обвиняемых в жестоком убийстве омского студента арестовали

Арест на два месяца назначил Куйбышевский суд Омска четырем обвиняемым в жестоком убийстве студента городского вуза. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, всего по уголовному делу проходят три молодых человек и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет.

По предварительным данным, на убийство приятелей подбила одна из девушек, у которой возникли неприязненные отношения со студентом.

Молодые люди под предлогом передачи ценного предмета заманили жертву в заброшенное здание, где связали строительной лентой. После этого группа вытащила студента на пустырь, где заговорщики нанесли ему несколько ножевых ранений.

Суд после изучения материалов дела об убийстве по предварительному сговору отправил четырех участников расправы в СИЗО на два месяца. Ходатайства по избранию меры пресечения для еще двух человек рассмотрят 30 июня.

О пропаже студента стало известно 21 июня. Труп с ножевыми ранениями нашли на пустыре в районе Сыропятского тракта. По подозрению в расправе задержали семерых знакомых погибшего.