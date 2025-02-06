Обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы арестовали

ГСУ СК России по Москве
Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве по ходатайству следователей заключили под стражу обвиняемых в похищении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, 4 февраля возле жилого дома на улице Кастанаевской в Москве несколько мужчин повздорили и устроили перебранку. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

«Далее обвиняемые, ограничивая свободу передвижения потерпевшего, перевезли его на участок местности вблизи Большой Переяславской улицы, где, применяя к нему насилие, потребовали извинений», — сообщали в СК.

ГСУ СК России по Москве
Фото: ГСУ СК России по Москве

В столичной прокуратуре уточнили, что похищенный мужчина заключил с одним из обвиняемых договор купли-продажи автомобиля марки Lada Priora за 450 тысяч рублей в рассрочку.

В ходе эксплуатации автомобиля были выявлены технические неисправности и повреждения кузова. В связи с этим между продавцом и покупателем возник конфликт. Как сообщило РИА «Новости», обвиняемых в похищении арестовали на один месяц и 30 суток.

Ранее Росгвардия показала кадры задержания подозреваемых в похищении мужчины в Москве.

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