Обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы арестовали

В Москве по ходатайству следователей заключили под стражу обвиняемых в похищении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, 4 февраля возле жилого дома на улице Кастанаевской в Москве несколько мужчин повздорили и устроили перебранку. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

«Далее обвиняемые, ограничивая свободу передвижения потерпевшего, перевезли его на участок местности вблизи Большой Переяславской улицы, где, применяя к нему насилие, потребовали извинений», — сообщали в СК.